Jugendliche prügeln auf Mann ein: Einer muss jetzt Sozialstunden leisten

Ach Frau Maja S.



Sie können solche Verniedlichungen ( S c h u b s e r , leider auch

von der AA verwendet) wohl immer noch nicht lassen



Wenn Sie sich schon an diesen Fall erinnern, dann bitte r i c h t i g :



Also, wenn schon, dann erinnern wir uns doch an die immer noch

nachzulesende Fallschilderung und Urteilsbegründung (Tödlicher

Parkplatzstreit: Drei Jahre Haft für Schubser" / 16.03.2018 ) -

( und auch an die dort nachzulesenden Kommentare) :



"Der körperlich überlegene und fast doppelt so schwere Angeklagte

sei ausgestiegen, habe gefragt "was will `sch?" sei auf den Rentner

zugegangen und habe ihn mit beiden Händen wuchtig zu Boden

gestoßen. Das Opfer sei ungebremst mit dem Hinterkopf auf den

Asphalt gefallen, habe einen Schädelbasisbruch erlitten - mit gra-

vierenden Folgen" - letztere auch dort ausgeführt.......

