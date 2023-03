Jugendlicher sticht Kontrahenten mit Klappmesser ins Gesicht

Plus Auf einer Party in Augsburg kommt es zum Streit zwischen Jugendlichen, ein 17-Jähriger zieht ein Messer und sticht zu. Nun ist er dafür verurteilt worden.

Dieser Stich hätte noch weitaus gravierendere Auswirkungen haben können: Bei einem Streit auf einer Geburtstagsparty im Herrenbach im Mai 2022 stach ein 17-Jähriger einem 16-Jährigen mit einem Klappmesser durch den linken Nasenflügel und die Nasenscheidewand bis in die rechte Nasenmuschel. Das Opfer musste ins Krankenhaus gebracht werden und leidet noch heute unter den Folgen der Attacke.