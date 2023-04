Junge Schockanruferin trifft vor Gericht auf ihr Opfer

Eine 70-jährige Frau übergibt 15.000 Euro, um die Haft der angeblichen Schwiegertochter zu verhindern. Die Geldabholerin saß nun in Augsburg auf der Anklagebank.

Es war ein Schock, der bis heute anhält: Als eine 70-jährige Frau am 10. Mai 2022 den Telefonhörer abhebt, ist am anderen Ende der Leitung die angebliche Schwiegertochter. Die ist scheinbar völlig aufgelöst, verzweifelt, weint. Sie habe einen schweren Unfall verursacht, bei dem eine schwangere Frau, Mutter zweier Kinder, getötet wurde. Nun mischen sich eine angebliche Polizistin und ein "Herr Staatsanwalt Bach“ in das Gespräch ein. Die Schwiegertochter müsse in Untersuchungshaft. "Mit einer Kaution von 55.000 Euro könnte man das verhindern“, bietet der angebliche Staatsanwalt an.

Wieviel Geld sie denn zuhause habe? "Ich hab' 15.000 Euro“, sagt die 70-Jährige, die völlig durcheinander ist. Als der "Staatsanwalt“ mit der geringeren Summe einverstanden ist, packt die Frau das Geld in ein Kuvert und fährt, wie aufgefordert, zum Gerichtsgebäude am Alten Einlass beim Staatstheater. Dort werde sie von einer "Frau Stark“ erwartet, der sie das Kuvert übergeben solle. Beim Zivilgericht angekommen, wird die 70-Jährige kurzerhand zum Vinzentinum dirigiert, dort wartet tatsächlich "Frau Stark“, der sie das Geld gibt.

So wird man nicht zum Opfer: Tipps der Polizei 1 / 4 Zurück Vorwärts Bei Gefahren an der Wohnungstüre durch falsche Handwerker, falsche Polizisten oder falsche Hilfesuchende: Keine Unbekannten in die Wohnung lassen. Türspion, vorgelegte Türsperre und Sprechanlage benutzen, notfalls durch geschlossene Türe sprechen. Handwerker oder Mitarbeiter von Behörden kommen im Normalfall nicht ohne Ankündigung.

Bei Gefahren an der Wohnungstüre durch falsche Handwerker, falsche Polizisten oder falsche Hilfesuchende: Dienstausweis verlangen. Gegebenenfalls Rückruf bei Behörde/Handwerksbetrieb/Hausverwaltung/Notruf ankündigen und notfalls durchführen. Besucher vor der Türe warten lassen. Keine Geschäfte an der Haustüre abschließen und nichts unterschreiben.

Bei Gefahren am Telefon durch Schockanrufe (Vorgaukeln schwerer Verkehrsunfälle, Enkeltrick, falscher Polizist), falsche Gewinnmitteilungen oder Geldversprechen: Bei Schockanrufen misstrauisch werden; im Zweifel auflegen. Rufen Sie den Verwandten oder Bekannten unter der Ihnen bekannten Nummer zurück; nicht die Rückruf-Funktion nutzen. Wenn die Person nicht erreichbar ist, selbst den Notruf 110 wählen oder die örtliche Polizei anrufen. Nicht unter Druck setzen lassen; auflegen, wenn etwas merkwürdig erscheint.

Bei Gefahren am Telefon durch Schockanrufe (Vorgaukeln schwerer Verkehrsunfälle, Enkeltrick, falscher Polizist), falsche Gewinnmitteilungen oder Geldversprechen: Niemals eine telefonisch eingeforderte Vorab-Kaution oder Vorab-Gebühren bezahlen. Fragen Sie sich: Habe ich an einer Lotterie teilgenommen? Gewinne werden im Normalfall nicht telefonisch, sondern schriftlich mitgeteilt. Am Telefon keine Geschäfte abschließen oder persönliche Daten (Adresse, Konto- oder Kreditkartennummer etc.) preisgeben. Niemals Geld oder Wertsachen an fremde Personen übergeben. (zm)



Dass die Geschichte vom tödlichen Unfall erlogen und ein übles Betrugsmanöver ist, erfährt die schockierte Frau erst später, als sie Anzeige bei der Polizei erstattet. Was sie zu diesem Zeitpunkt nicht weiß: Die Polizei in Köln hat die ganze Bande hautnah im Visier, hört Telefone ab, wird so Zeuge der Geldübergabe und informiert ihre Augsburger Kollegen. Die Abholerin des Geldes wird kurz darauf in einem Taxi auf dem Weg nach Ulm gestoppt und festgenommen, die 15.000 Euro im Kuvert sichergestellt.

Die Begegnung im Augsburger Gerichtssaal ist hochemotional

Die 23-jährige Frau, alias "Frau Stark“, sitzt nun auf der Anklagebank vor einem Schöffengericht unter Vorsitz von Beate Christ. Staatsanwalt Philip Kramer wirft ihr banden- und gewerbsmäßigen Betrug vor, ein Verbrechenstatbestand, Mindeststrafe: ein Jahr Haft. Ihre Begegnung mit dem Opfer im Gerichtssaal ist hochemotional. Als sich die Angeklagte bei der 70-Jährigen, auf deren Aussage das Gericht verzichtet, entschuldigt, bricht diese in Tränen aus. "Ich bin seitdem fix und fertig. Machen sie das nie wieder“, fordert das offensichtlich traumatisierte Opfer die 23-Jährige auf. Die weint nun ebenfalls und versichert schluchzend: "Nie, nie, nie wieder“ werde sie so etwas tun.

Die junge Frau aus Mannheim, der bei ihrer Aussage immer wieder Verteidiger Michael Euler aus Frankfurt helfend beisteht, schildert, wie sie von einem Bekannten gefragt worden sei, ob sie nicht schnell 1000 Euro verdienen wolle. "Das Angebot“, so assistiert der Verteidiger, „kam ihr gerade recht, weil sie in argen finanziellen Schwierigkeiten war“. Die Angeklagte sagt zu, das Geld nach einem „Trickdiebstahl“, wie sie erfährt, abzuholen. Sie fährt nach Augsburg und wartet auf weitere Order von Mitgliedern der Betrugsbande, die sie via Prepaid-Handy dann auch erhält. Den Namen des Mannes, der sie angeworben hat, will die Angeklagte nicht nennen. "Ich habe Angst“, begründet sie ihr Schweigen. Ob die Kölner Polizei die Betrugsbande inzwischen hat auffliegen lassen, kommt im Prozess nicht zur Sprache.

Die Polizei registriert eine Zunahme von Schockanrufen

Die Polizei registriert seit einiger Zeit eine Zunahme dieser perfiden "Schockanrufe“ von Banden, deren Hintermänner in Osteuropa sitzen. Die Zahl betrügerischer Anrufe mit dem sogenannten "Enkel-Trick“ lässt dagegen nach. Dahinter standen Banden, die von Callcentern in der Türkei aus agieren. Nachdem dort einige Hintermänner von Gerichten zu hohen Haftstrafen verurteilt wurden, hat sich das Betrugsgeschehen Richtung Osteuropa verlagert.

Von der Polizei werden zumeist nur die Geldabholer, die sogenannten "Läufer“ gefasst, während "Keiler“, die anrufen, und Logistiker, die organisieren, ungeschoren davonkommen. Auch in diesem Prozess geht es vor allem um die Frage, ob ein Geldabholer Teil der gesamten Bandenstruktur ist (Strafrahmen ab einem Jahr Freiheitsstrafe) oder nur ein relativ unwissender Helfershelfer (auch Geldstrafe möglich). Im Fall der 23-Jährigen bejaht Staatsanwalt Kramer die Bandenmitgliedschaft, weist auf Chat-Protokolle der Kölner Polizei hin und betont, dass derartige "Schockanrufe" nur durch die Geldabholer überhaupt erfolgreich sein könnten.

Angesichts des Geständnisses und weil kein finanzieller Schaden entstanden sei, hält der Ankläger eine Bewährungsstrafe von zwei Jahren für angemessen. Verteidiger Michael Euler spricht von einer "einmaligen Tat“ seiner Mandantin, die nicht in die Bandenstruktur eingebunden gewesen sei. Er plädiert auf eine Bewährungsstrafe von maximal einem Jahr. Das Schöffengericht verurteilt die Angeklagte als Mitglied der Bande zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und acht Monaten mit einer Geldauflage von 1200 Euro. Richterin Christ weist ausdrücklich noch einmal auf die psychischen Folgen derartiger Taten für die Opfer hin. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

