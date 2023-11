Junger Intensivtäter muss ins Gefängnis: "Tat war brachial und brutal"

Plus Vor dem Augsburger Jugendschöffengericht standen zwei junge Männer. Sie hatten innerhalb von Sekunden ihre Opfer brutal attackiert.

Bei vielen Gewalttaten ist Alkohol mit im Spiel. Er enthemmt, macht wütend, verleitet zu unüberlegten Aktionen mit teils schlimmen Folgen für die Opfer. Folgen auch für den Täter, dessen Lebensentwurf in jungen Jahren durch eine Strafe über den Haufen geworfen wird. Ein Augsburger Jugendschöffengericht unter Vorsitz von Fabian Espenschied hatte an einem Sitzungstag zwei Fälle auf dem Tisch, bei denen nichtige Anlässe innerhalb von Sekunden zu brutalen Attacken geführt haben.

Fall eins: Ein einziger wuchtiger Faustschlag nach einer Party hat das Opfer, einen 23-Jährigen, völlig aus der Bahn geworfen. Bis zum frühen Morgen hatte eine Gruppe junger Leute in einer Waldhütte gefeiert. Beim Nachhauseweg stießen das spätere Opfer und sein Bruder, 26, auf zwei sich streitende Männer. Die beiden Brüder wollten schlichten. Doch plötzlich ging einer der Streitenden auf den 23-Jährigen zu und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. Die Folgen der Attacke waren dramatisch.