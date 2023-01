Prozess in Augsburg

vor 31 Min.

Karussell der Steuerbetrüger: Augsburger Gerichte verhängen 266 Jahre Haft

Plus In Augsburg beginnt der wohl letzte große Prozess um einen europaweit organisierten Steuerbetrug. Die Bilanz der zehnjährigen Ermittlungen zeigt das Ausmaß der Delikte.

Von Peter Richter

Dieser Kriminalfall sollte für die Augsburger Justiz alles bisher Dagewesene in den Schatten stellen. Das lässt sich allein schon anhand weniger Zahlen festmachen. Seit einem Jahrzehnt stehen Mitglieder einer europaweit agierenden Gaunerbande wegen Steuerbetrugs in Augsburg vor Gericht. 126 sind es nach Recherchen unserer Zeitung bis heute. 69 der Täter wurden zu langen Haftstrafen verurteilt. In der Summe 266 Jahre, nicht mitgerechnet jene Haftstrafen, die zur Bewährung ausgesetzt worden sind. Am 31. Juli 2013 hatte vor dem Landgericht die Prozessserie gegen Steuerkriminelle begonnen, die dank weltweiter Ermittlungen bis heute nicht abgerissen ist.

