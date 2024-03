Prozess in Augsburg

vor 26 Min.

Kinderpornos verbreitet: Augsburger Ex-Geschäftsführer muss ins Gefängnis

Plus Wegen der Verbreitung von Kinderpornos und dem Versuch, Kindesmissbrauch vorzubereiten, wurde ein Augsburger verurteilt. Der Prozess offenbarte den tiefen Fall des Geschäftsmannes.

Von Michael Siegel

Zwei Jahre und sieben Monate schickt ein Schöffengericht des Augsburger Amtsgerichts einen 64-jährigen Kaufmann ins Gefängnis, weil er kinderpornografische Inhalte verbreitet und weil er versucht hat, Kindesmissbrauch vorzubereiten. Der Mann hatte die Vorwürfe der Anklage gestanden. Er hatte sich eine Bewährungsstrafe erhofft, was jetzt kaum möglich scheint.

In seinen besseren Tagen stand der Kaufmann und einstige Geschäftsführer eines Unternehmens immer wieder in der Öffentlichkeit. Dann kam der Bruch in seinem Leben, den er selbst mitverantwortlich machte für sein Abgleiten in die Kinderpornografie. Sein Mandant habe 2016 die Anstellung verloren, sei nach einem kurzen beruflichen Intermezzo seit 2017 arbeitslos, stellte Verteidiger Klaus Rödl vor Gericht dar.

