Prozess in Augsburg

Kleines Mädchen von Mann in Keller gezerrt und missbraucht: Urteil steht fest

Ein 53-Jähriger missbrauchte ein ihm völlig unbekanntes sechsjähriges Kind im Univiertel. Das Landgericht Augsburg hat ihn nun zu einer langen Haftstrafe verurteilt.

Bojan R. (Name geändert) stammt nicht aus Augsburg, er wohnte hier die letzten Jahre auch nicht; der 53-jährige Kurierfahrer traf am 7. Mai vergangenen Jahres nur zufällig auf das ihm völlig unbekannte sechsjährige Mädchen. Er war an dem Tag im Univiertel unterwegs, als er das Kind ergriff und in den Keller eines Mehrparteienhauses zerrte. Es ist eines jener großen Wohnblöcke, die das Bild des Stadtteils dominieren. Bojan R. hielt dem Opfer den Mund zu, um zu verhindern, dass es schreien und auf die Situation aufmerksam machen konnte. Im Keller des Gebäudes hielt der 53-Jährige das Mädchen fest, zog es aus und missbrauchte es. Das Landgericht Augsburg hat den Täter nun wegen dieses schwerwiegenden Deliktes und weiterer Straftaten zu einer langen Haftstrafe verurteilt.

Wie berichtet, lief der Prozess gegen ihn in den vergangenen Wochen, es ging darin neben der Missbrauchstat in Augsburg auch um weitere Delikte im Raum Fürstenfeldbruck. Die zuständige Jugendkammer verhängte gegen den Mann eine siebenjährige Haftstrafe, unter anderem wegen des sexuellen Missbrauchs von Kindern. Im Gefängnis sitzt Bojan R. seit Längerem: Im März dieses Jahres war er in Frankreich aufgegriffen worden, wo er in Auslieferungshaft gekommen war, ehe er nach Deutschland überstellt wurde und dort seither in Untersuchungshaft ist. In Deutschland hatte er zuletzt im Raum Fürstenfeldbruck zwischen Augsburg und München gelebt und als Kurierfahrer gearbeitet.

