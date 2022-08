Prozess in Augsburg

17:51 Uhr

Kopfstoß in Maxstraße: Gericht reduziert Geldstrafe für Ex-FCA-Profi Caiuby

Der Brasilianer hatte in der Maximilianstraße einen Mann per Kopfstoß schwer verletzt. Im Berufungsprozess ging es nun nur noch um die Höhe der Strafe.

Von Michael Siegel

Statt 49.500 Euro nur noch 26.400 Euro: So sieht die Bilanz für den ehemaligen Augsburger Fußballprofi Caiuby nach seinem jüngsten Verfahren vor dem Augsburger Landgericht aus. Dort war die Berufung des Brasilianers gegen eine Geldstrafe verhandelt worden, die er wegen einer Körperverletzung im Augsburger Nachtleben im Jahr 2018 erhalten hatte.

