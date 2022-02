Prozess in Augsburg

vor 19 Min.

Krawallnacht in der Maxstraße: Mann soll Zeugen mit Flasche getroffen haben

Plus Ein junger Mann muss sich wegen der Krawallnacht vor Gericht verantworten. Er soll mit Flaschen geworfen haben. Ein Polizist konnte den Wurf abwehren - ein anderer Mann nicht.

Von Jan Kandzora

Die Aufarbeitung der Augsburger Krawallnacht in der Maxstraße im vergangenen Sommer beschäftigt weiterhin die Justiz. Seit November laufen am Amtsgericht die Prozesse gegen junge Männer, die in der Nacht auf den 20. Juni 2021 an den Ausschreitungen beteiligt und etwa mit Flaschen in Richtung von Einsatzkräften geworfen haben sollen. Nun steht eine weitere Verhandlung an. Die Vorwürfe gegen einen heute 18-Jährigen sind massiv. Er soll nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft und der Polizei zwei Flaschen in Richtung der Polizisten geworfen haben, mit dem Ziel, sie zu verletzen. Ein Polizeibeamter konnte das Wurfgeschoss der Anklage zufolge durch eine Abwehrbewegung abwenden; eine andere Flasche traf demnach einen Zeugen.

