Prozess in Augsburg

vor 13 Min.

Kreditbetrug nicht nachzuweisen: Freispruch für Teppichreiniger

Ein 53-jähriger Teppichreiniger wurde am Amtsgericht Augsburg von einem Betrugsverdacht freigesprochen.

Plus Ein Senior aus Augsburg gibt einem Mann einen großzügigen Kredit - und erhält das Geld nie zurück. Eine Fall von Kriminalität? Vor dem Amtsgericht gibt es Zweifel.

Von Michael Siegel

Am Ende waren sich Anklage, Verteidigung und das Amtsgericht Augsburg einig: Der 53-jährige Teppichreiniger ist freizusprechen. Freizusprechen vom Vorwurf des Betrugs, den er zulasten eines inzwischen verstorbenen 81-jährigen Augsburgers begangen haben soll. Die Hintergründe eines 20.000-Euro-Kreditgeschäfts zwischen den beiden aus dem Jahr 2018 ließen sich nicht mehr schlüssig aufklären und der Angeklagte, der die Tat abstritt, machte darüber hinaus keine Angaben.

Nicht zum ersten Mal habe der Senior aus Augsburg für seine Teppiche im Jahr 2018 die Dienste des 53-Jährigen in Anspruch genommen, der nach Erkenntnissen der Polizei "Mitglied einer mobilen Großfamilie aus Norddeutschland" sei. So gut sei das Verhältnis des mutmaßlichen Geschädigten zum Teppichreiniger gewesen, dass er dem Angeklagten einen hohen Kredit überlassen haben soll. Wie im Prozess zu hören war, wollte der Angeklagte anfänglich 30.000 Euro haben. Zum einen, um eine Niederlassung für sein Gewerbe in Schwabmünchen zu eröffnen, zum anderen, um Zollgebühren zu bezahlen, um Teppiche im Hamburger Hafen auszulösen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen