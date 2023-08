Prozess gegen Londoner Geschäftsmann endet mit überraschendem Urteil

Plus Nach sieben Monaten endet vor dem Augsburger Landgericht der Prozess gegen einen Londoner Geschäftsmann. Es geht um Betrügereien mit der Mehrwertsteuer.

Der Mehrwertsteuerbetrug ist ein Phänomen, das die Steuerzahler nach Schätzungen von Europol europaweit rund 50 Milliarden Euro jährlich kostet. Durch Karussellverkäufe ein- und derselben Ware lassen sich Täter, die im Internet untereinander mit Tarnnamen agieren, zu Unrecht von nationalen Finanzbehörden die Mehrwertsteuer zurückerstatten. 2011 begannen in Augsburg und München aufwendige Ermittlungen gegen international, arbeitsteilig vorgehende Steuerbetrüger. Seither wurden in mehr als 30 Staaten gegen mehr als 350 Beschuldigte ermittelt. Die dadurch ausgelöste Prozesslawine rollt noch immer. Nach sieben Monaten endete jetzt vor dem Landgericht der Prozess gegen einen Londoner Geschäftsmann - mit einem überraschenden Urteil.

Der 51-Jährige, dem angesichts des vorgeworfenen hohen Steuerschadens von 64 Millionen Euro mehr als zehn Jahre Gefängnis drohten, konnte den Gerichtssaal als freier Mann verlassen. Die 10. Strafkammer hat ihn zu einer zweijährigen Haftstrafe verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt ist; schuldig nur der Beihilfe zum Steuerbetrug in 33 Fällen. Der Schaden liegt hier bei 25 Millionen Euro.