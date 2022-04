Prozess in Augsburg

18:00 Uhr

Mädchen auf Party vergewaltigt: Was die Opferanwältin zum Bewährungs-Urteil sagt

Nach einer Gruppenvergewaltigung auf einer Party in Augsburg wurden die vier Täter zu Bewährungsstrafen verurteilt.

Plus Vier Jugendliche vergewaltigen auf einer Party in Augsburg eine 15-Jährige. Dafür erhalten sie Bewährungsstrafen. Wie es zu dem Urteil kommt und wie die Reaktionen ausfallen.

Von Ina Marks

Die Jugendliche hat während des Prozesses immer wieder den Gerichtssaal verlassen, wenn es für sie unerträglich wurde. Ihre vier Peiniger mussten sich am Donnerstag vor dem Augsburger Jugendschöffengericht verantworten. Die jungen Männer im Alter von 16 bis 18 Jahren wurden beschuldigt, auf einer privaten Party in Augsburg im vergangenen Sommer die damals 15-Jährige vergewaltigt zu haben. Drei von ihnen wurden zu zwei Jahren, einer zu einem Jahr und neun Monaten Bewährungsstrafe verurteilt. Nicht nur die Verteidigung ist mit dem Urteil des Vorsitzenden Richters Bernhard Kugler zufrieden. Opferanwältin Marion Zech, die das Mädchen in der Nebenklage vertrat, erklärt, warum auch sie das Urteil akzeptabel findet.

