Mann bedroht ehemalige Freundin nach Ende der Beziehung massiv

Plus Ein 44-jähriger Mann stalkt seine Ex-Freundin nach dem Ende der Beziehung derart, dass sie ihren Arbeitsplatz und die Wohnung wechseln muss. In Augsburg kommt es nun zum Prozess.

Nachstellung, Hausfriedensbruch, Beleidigung, Bedrohung. Es war einiges zusammengekommen, was die Staatsanwaltschaft einem 44-jährigen Angeklagten vorwarf, der seiner ehemaligen Freundin das Leben schwer gemacht hatte. Als der Mann merkte, dass er vor Richterin Teresa Freutsmiedl mangels neuer Argumente kaum einen Nachlass auf seinen 2700-Euro-Strafbefehl werde aushandeln können, akzeptierte er diesen und sorgte für ein schnelles Ende des Prozesses.