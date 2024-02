Prozess in Augsburg

vor 50 Min.

Mann bedroht Kinder vor Grundschule - und streitet alles ab

In einem Prozess am Amtsgericht Augsburg ging es um Vorwürfe gegen einen 40-jährigen Mann.

Plus 40-Jähriger ging zwei Grundschüler in Augsbrug an, weil sie angeblich seine Nichte gemobbt hatten. Weil der Angeklagte die Tat bestreitet, müssen die Kinder aussagen.

Von Klaus Utzni

Wenn Kinder streiten oder sich mal rangeln, dann sollten Erwachsene, wenn sie eingreifen, ihre Stimme im Zaum halten: Keinesfalls sollten sie vermeintliche Übeltäter mit Angst einflößenden Aktionen bedrohen. Das kann böse ins Auge gehen. Ein 40-Jähriger hatte im Oktober 2021 und im März 2023 zwei Buben, damals acht und zehn Jahre alt, vor einer Grundschule in Augsburg abgepasst. Er werde, so sagte er der Anklage der Staatsanwaltschaft zufolge, den beiden Schülern den Penis abschneiden, wenn sie seine kleine Nichte nicht in Ruhe lassen würden. Der Fall landete nun vor einem Jugendschutzgericht unter Vorsitz von Fabian Espenschied.

Dass die Tat im Oktober 2021 erst jetzt von der Justiz aufgearbeitet wurde, liegt daran, dass die Eltern des Buben damals keine Anzeige erstattet hatte. Erst nach dem zweiten Vorfall wurde die Polizei eingeschaltet. Der Angeklagte, der ohne Verteidiger vor Gericht erschien, bestritt rundherum. "Das ist ein Komplott gegen mich", behauptete er. Seine kleine Nichte, die auch diese Schule damals besuchte, sei von den Buben gemobbt worden. Er habe in der Schule deshalb lediglich mit einer Lehrkraft gesprochen. Dass er die Buben bedroht habe, das hätten sie sich "zusammengebastelt".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen