Prozess in Augsburg

vor 48 Min.

Mann bestellte Falschgeld im Darknet und sagt vor Gericht: "Es war Blödsinn"

Am häufigsten wird der Fünfziger gefälscht.

Plus Ein 35-Jähriger aus Augsburg orderte im geheimen Internet zehn gefälschte Fünfzigeuroscheine. Das wird für ihn nun teuer. Wie Ermittler auf ihn stießen.

Von Klaus Utzni Artikel anhören Shape

Die Geschichte der Geldfälschung ist fast so alt wie das Geld selbst. Schon im antiken Griechenland war das Nachmachen von Münzen mit der Todesstrafe bedroht. Bei den alten Römern wurden falsche Dinare mithilfe von Tongussformen hergestellt – darauf stand der Feuertod. Heutzutage werden vor allem Euro-Banknoten mithilfe moderner Digitaltechnik gefälscht – teils so täuschend echt, dass die "Blüten" für Laien beim schnellen Bezahlen kaum noch zu erkennen sind. Wie jetzt selbst Silke Knigge, die Vorsitzende Richterin eines Schöffengerichts in einem Falschgeldprozess einräumte: "Ich hätte es nicht gemerkt."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen