Ein Augsburger betrügt seinen eigenen Großvater um Tausende Euro

Der eigene Opa und sein einst bester Kumpel – das sind die Opfer der Betrügerei eines 31-jährigen Augsburgers, der jetzt vom Amtsgericht zu einer Bewährungsstrafe von 18 Monaten verurteilt worden ist. Der Angeklagte hatte unerlaubt insgesamt 23.600 Euro vom Bankkonto seines Großvaters auf das seines Kumpels überweisen lassen, um es sich sodann auszahlen zu lassen. Erst als der Angeklagte alle Umstände seines Betrugs geschildert hatte, waren Staatsanwältin und Gericht bereit, noch einmal Milde walten zu lassen.