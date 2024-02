Mann erpresst verheirateten Sexpartner – und muss Geldstrafe zahlen

Das Augsburger Amtsgericht erlässt einen Strafbefehl gegen den 27-jährigen Angeklagten. Er verlangte Schweigegeld von einem 54-Jährigen.

Kurzer Prozess im Verfahren gegen einen 27-jährigen Angeklagten, der einen 54-jährigen Mann mit intimen Texten zu einem gemeinsamen Schäferstündchen um 300 Euro erpresst hatte: Der Angeklagte muss 1800 Euro Geldstrafe zahlen und Wertersatz in Höhe von 300 Euro erstatten.

Beide Männer sind bisexuell und leben in Beziehungen mit Frauen

Beide Männer, so wurde es am Rande des Verfahrens vor dem Augsburger Amtsgericht bekannt, leben in heterosexuellen Beziehungen: der 54-Jährige als Ehemann und Vater, der 27-Jährige als werdender Vater in Partnerschaft mit seiner Lebensgefährtin. Beide bezeichneten sich bereits im Ermittlungsverfahren der Polizei gegenüber als bisexuell und lebten diese Neigung aus. Im konkreten Fall lernten sie sich über ein einschlägiges Internet-Portal kennen und vereinbarten ein Treffen. Im Vorfeld hatten die Männer via Mobiltelefon mehrere Nachrichten ausgetauscht.

Geldübergabe auf einem Firmengelände in Haunstetten

Nach dem Treffen im Juli 2022 wurde es für den 54-Jährigen unangenehm: Sein Partner drohte ihm an, die Nachrichten an dessen Ehefrau und Familie weiterzuleiten, solle er sich nicht spendabel zeigen. In einer ersten Runde forderte der arbeitslose Gebäudereiniger 1250 Euro „Schweigegeld“. Der Geschädigte ließ sich auf die Forderung ein, handelte seinen Partner aber herunter. Schließlich wurden 300 Euro vereinbart, die auf einem Firmengelände in Haunstetten den Besitzer wechselten.

Anschließend wurde der 27-Jährige aber wegen Erpressung angezeigt, weswegen es jetzt zum Gerichtsverfahren kam. Bereits im Vorfeld hatte der 27-Jährige mitgeteilt, derzeit aus gesundheitlichen Gründen verhindert zu sein. Er musste dem Verhandlungstermin fernbleiben. Auf ebendiesem Termin vereinbarten Richterin Alexandra Lehner, Verteidiger Felix Dimpfl und der Vertreter der Staatsanwaltschaft, die Angelegenheit ohne öffentliche Verhandlung auf dem Strafbefehlswege zu erledigen. Gemeinsam einigte man sich auch auf die Sanktionen.

Demgemäß muss der 27-Jährige wegen der Erpressung 1800 Euro Geldstrafe bezahlen. Zudem wird von ihm der „Gewinn“ aus der Erpressung, die 300 Euro Schweigegeld, zurückgefordert. So wurde es protokolliert, so muss es nun der Anwalt seinem Mandanten darlegen, der zwei Wochen Bedenkzeit hat, bevor der Strafbefehl rechtskräftig wird.