Mann gesteht Missbrauch eines sechsjährigen Flüchtlingskinds

Plus Ein Mann aus Afghanistan bestreitet zunächst die Vorwürfe, einen heute Sechsjährigen missbraucht zu haben. Vor dem Amtsgericht in Augsburg gesteht er letztlich doch.

Der Zeuge, ein Afghane, 33, bis zu seiner Flucht vor den Taliban ein Journalist in seinem Heimatland, bedankt sich zunächst bei Gericht, dass die Polizei überhaupt ermittelt hat und dass nun ein Prozess stattfindet. „Meine Familie ist sehr glücklich, dass wir in Deutschland sein dürfen, in einem Land, in dem es gute Gesetze gibt“. Der Vorfall im September 2022 allerdings habe sein Leben als Vater und das seiner Familie stark belastet. Sein sechsjähriger Sohn traue sich nicht mehr nach draußen, wolle nicht in die Schule gehen. Dass dies so sei, sei Schuld des Mannes auf der Anklagebank, der sein Kind missbraucht habe, sagt der Zeuge voller Emotionen.

Es ist der zweite Sitzungstag im Prozess gegen einen Asylbewerber, 22, ebenfalls aus Afghanistan, dem vorgeworfen wird, den kleinen, zierlichen Buben, der in seiner Entwicklung zurückgeblieben ist, damals in sein Zimmer im Lechhauser Ankerzentrum gelockt und ihn missbraucht zu haben. Zum ersten Prozesstermin waren die Eltern mit ihrem Sohn nicht zur Zeugenaussage gekommen, da sie inzwischen in eine andere schwäbische Unterkunft verlegt worden waren (wir berichteten) und sie die Ladung nicht erhalten hatten. Der Angeklagte (Verteidiger: Marco Müller) bestreitet auch am zweiten Sitzungstag zunächst die Vorwürfe. Er behauptet, der Sechsjährige sei freiwillig auf sein Zimmer gekommen, habe ihn „genervt“. Er sei dann mit ihm zur Ballausgabe gegangen, um für ihn einen Fußball zu besorgen.

Prozess in Augsburg: Mann missbraucht sechsjähriges Kind

Der Vater, vertreten von Anwältin Mandana Mauss, schildert das Geschehen so: Er habe sein Kind an jenem Sonntagmittag überall gesucht. Zum Schluss sei er in das Gebäude der alleinstehenden Männer gegangen. „Dort kam mir der Angeklagte mit meinem Sohn entgegen. Das Kind war blass und sah ganz ängstlich aus. Auch der Angeklagte wurde blass.“ Der Sohn habe dann später erzählt, dass ihm der Angeklagte eine Ohrfeige verpasst, ihn dann auf den Schultern in sein Zimmer getragen und dort geküsst habe. Dann gibt der Vater die Erzählung seines Sohnes wieder, was der Angeklagte mit ihm gemacht habe. „Ich war sehr wütend und wir haben über den Sicherheitsdienst die Polizei rufen lassen.“

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Die war sofort zur Stelle. Ein Kripobeamter schildert, wie problematisch es gewesen sei, den kleinen Buben bei einer Videovernehmung zu befragen. „Wir haben ihn einfach erzählen lassen. Er konnte nur Bruchstücke wiedergeben“. Der erfahrene Beamte ist sich allerdings ziemlich sicher, dass die Angaben des Kindes wohl den Tatsachen entsprechen.

Die Vorsitzende des Jugendschutzgerichtes, Angela Friehoff, macht nun einen letzten Versuch, eine Vernehmung des kleinen Buben, möglicherweise auch Gutachten über die Aussagefähigkeit und Glaubwürdigkeit des Kindes zu vermeiden. Ein Verfahrensgespräch hinter verschlossenen Türen mit Staatsanwalt Stefan Grunow, Verteidiger Müller und Anwältin Mauss führt im Ergebnis zu einem „Angebot“ des Gerichts an den Angeklagten, der bereits seit einem halben Jahr in Haft sitzt: Bei einem Geständnis könne er mit Bewährung und Freilassung rechnen, solle der Prozess fortgesetzt werden müssen mit der Aussage des Kindes, dann müsse er bei einer Verurteilung mit einer Gefängnisstrafe von etwa eineinhalb Jahren rechnen. Der Hinweis der Vorsitzenden, eine Verurteilung sei eher wahrscheinlich als ein Freispruch, zeigt Wirkung: Der Angeklagte räumt die Vorwürfe über seinen Anwalt ein. Das Urteil: zehn Monate mit Bewährung, der Haftbefehl wird aufgehoben, der Angeklagte ist frei, als Auflage muss er noch 56 Stunden Sozialdienste ableisten.

Lesen Sie dazu auch