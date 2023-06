Prozess in Augsburg

vor 34 Min.

Mann gibt sich bei Verkehrskontrolle auf der A8 als Geheimagent aus

Plus In einem kuriosen Prozess in Augsburg um Urkundenfälschung behauptet ein Rumäne, er kämpfe im Regierungsauftrag seines Landes gegen die Korruption. Kann das stimmen?

Von Klaus Utzni Artikel anhören Shape

Rumänien ist mit seinen 23 Millionen Einwohnern in puncto Korruption im öffentlichen Leben eines der Schlusslichter in der EU, weltweit rangiert der Staat auf Rang 63 von 180 Ländern, die die Organisation Transparency International durchleuchtet hat. Im relativ armen Rumänien sei Korruption und Vetternwirtschaft „ein in der Bevölkerung tief verwurzeltes Massenphänomen“, eine „normale Problemlösungsstrategie der Menschen“, ist auf einer Webseite der EU zu lesen. Inzwischen kämpft die Regierung auf allen Ebenen gegen das verbreitete „Hand aufhalten“ – angeblich auch mit einer sogenannten „Bürgerwehr“, die eng mit den staatlichen Bekämpfungseinheiten zusammenarbeitet. Streckt diese „Bürgerwehr“ auch in Deutschland seine Fühler aus? Ja, sagt der Angeklagte in einem kuriosen Prozess vor der Augsburger Amtsrichterin Pia Kurtenbach.

Der 55-jährige Rumäne ist aus Mannheim angereist und behauptet: „Ich bin Agent der Anti-Korruptions-Vereinigung und ich helfe von Deutschland aus mit, diese Leute zur Strecke zu bringen.“ Der Angeklagte, eine Goldkette um den Hals, wehrt sich mit seinem Verteidiger Michael Menzel vehement gegen den Vorwurf der Urkundenfälschung und des „Missbrauchs von Titeln und Berufsbezeichnungen“, den Staatsanwältin Neuhaus-Hahn ihm zur Last legt. Was war geschehen?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen