Prozess in Augsburg

11:57 Uhr

Mann mit Sturmhaube attackierte Hausbewohner in Augsburg

Plus Die Polizei hat mithilfe eines DNA-Treffers nach Jahren einen Überfall in Augsburg aufgeklärt. Das Gericht verhängte eine mehrjährige Haftstrafe.

Von Jan Kandzora

Es ist ein außergewöhnlicher Fall: In den vergangenen Wochen musste sich ein 34-jähriger Mann vor der 3. Strafkammer des Landgerichtes Augsburg verantworten, der für eine brutale Straftat im Jahr 2015 verantwortlich gewesen sein soll. Laut Anklage hatten zwei Männer damals Sturmhauben angezogen und einen Mann in dessen Wohnung mit einer täuschend echt aussehende Softair-Pistole bedroht. Einer der Täter fixierte das Opfer auf dem Boden, der andere durchwühlte die Räume, offenbar auf der Suche nach Drogen. Während einer der beiden Täter bis heute unbekannt ist, hat das Landgericht Mario L. (Name geändert) nun schuldig gesprochen - und ist dabei im Urteil von der ursprünglichen Anklage abgewichen.

Wie berichtet, nahmen die Ermittler den Angeklagten erst im Juli 2023 fest, seither sitzt er in Untersuchungshaft. Dass es den Ermittlern von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft gelingt, einen Fall nach so langer Zeit noch aufzuklären, ist selten; sie kamen dem 34-Jährigen über einen DNA-Treffer auf die Spur. Sein genetischer Fingerabdruck war bei einem anderen Verfahren, in dem es um ein Drogendelikt ging, erfasst worden - über einen Datenbankabgleich ergab sich ein Treffer mit einer Spur am Tatort des Raubdeliktes aus dem Jahr 2015.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen