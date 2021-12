Prozess in Augsburg

07:02 Uhr

Mann raubt seiner Mutter den Hund und muss ins Gefängnis

Plus Ein Augsburger stand wegen eines ungewöhnlichen Falles vor dem Landgericht. Er hatte seiner Mutter einen Hund namens Ben geraubt. Nun gibt es ein eindeutiges Urteil.

Von Jan Kandzora

Es geschah im März dieses Jahres im Augsburger Univiertel. Ulrike M. (Name geändert) ging mit ihrem Hund Ben Gassi und ahnte offenbar, was passieren konnte. Die 66-Jährige hatte die Leine am Hundegeschirr mehrfach verknotet, denn sie hatte Angst, dass ihr Sohn Ralf M. (Name geändert) den Vierbeiner, einen Schapendoe, entführt. Eine berechtigte Furcht. Tatsächlich tauchte ihr Sohn auf und nahm "Ben" an sich. Die Staatsanwaltschaft ging in der späteren Anklage davon aus, dass Ralf M., als sein Versuch, den Hund an sich zu reißen, scheiterte, seine Mutter umstieß, ein Messer griff, die Hundeleine durchschnitt und sich mit dem Hund davonmachte. Nun ist der ungewöhnliche Prozess gegen den 45-jährigen Mann zu Ende gegangen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

