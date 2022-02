Mann ruft auf, Jens Spahn zu erschießen: Gericht stellt Prozess vorläufig ein

Plus Ein Prozess in Augsburg dreht sich um Hassrede im Internet. Ein Mann soll öffentlich dazu aufgerufen haben, Jens Spahn zu erschießen. Doch auffindbar ist der Mann wohl nicht.

Über zwei Monate ist zuletzt nach ihm gesucht worden, jetzt hat das Augsburger Amtsgericht das Verfahren gegen einen 28-jährigen Angeklagten vorläufig eingestellt; sein Aufenthalt sei unbekannt. Der Mann hatte laut Vorwürfen der Staatsanwaltschaft im Internet dazu aufgerufen, den damaligen Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zu erschießen.