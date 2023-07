Prozess in Augsburg

Mann soll am Oberhauser Bahnhof mit Stein auf Opfer eingeschlagen haben

Plus Bei einem Angriff erlitt ein Mann am Helmut-Haller-Platz in Augsburg schwere Verletzungen. Nun läuft der Prozess. In der Verhandlung verweigert das Opfer die Aussage.

Von Peter Richter

Wenn die Polizei und der Rettungsdienst zum Helmut-Haller-Platz gerufen werden, sind in der Regel medizinische Notfälle oder Raufereien der Grund. Der Bahnhofvorplatz ist ein beliebter Treffpunkt von alkohol- und drogenabhängigen Menschen. Im September vorigen Jahres kam es dort jedoch zu einer blutigen Auseinandersetzung. Vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Augsburg hat jetzt der Prozess gegen einen 42 Jahre alten Mann begonnen, der des versuchten Totschlags angeklagt ist. Mit einem Pflasterstein, verborgen unter dem Ärmel seiner Jacke, soll er auf seinen Kontrahenten, einen 38-Jährigen, eingeschlagen und Kopf schwer verletzt haben.

Der Beschuldigte habe völlig unvermittelt „peitschenschlagähnlich“ wenigstens viermal gezielt an den Schädel eingeschlagen, heißt es in der Anklage. Auch als dieser bereits blutend regungslos am Boden lag. Doch war es tatsächlich so? Und wie kam es zur Tat? Dies allein anhand der Zeugenaussagen herauszufinden, dürfte, wie sich in den ersten Verhandlungstagen zeigt, schwerfallen. Denn alle bisher vom Gericht gehörten Augenzeugen hatten bis zum Zeitpunkt der Tat gegen 15 Uhr, wie sie angaben, Alkohol getrunken, oft auch Opioide geschluckt. Ebenso der Angeklagte selbst. Wie der 42-Jährige schilderte, hatte er dem späteren Opfer 150 Euro gebeten, um ihn mit Fentanyl zu versorgen. In der Drogenszene wird das Schmerzmittel als Ersatz für Heroin missbraucht. Er will aber weder das Medikament noch sein Geld zurückbekommen haben, behauptet der Angeklagte. Er habe den 38-Jährigen deswegen auch zur Rede gestellt, sei im Zuge des verbalen Schlagabtauschs von diesem unvermittelt angegriffen worden. Um sich zu verteidigen, so behauptet der Angeklagte, habe er den vor ihm am Boden liegenden Stein ergriffen und damit zugeschlagen.

