Mann soll nach Eifersuchts-Streit auf Kontrahenten eingestochen haben

Es muss viel Alkohol geflossen sein an jenem Tag im November 2023. Später, nachdem die Ermittler Peter H. (Name geändert) festgenommen und den Fall formell aufgenommen hatten, machte jemand bei dem 36-jährigen Verdächtigen einen Alkoholtest. Nach Informationen unserer Redaktion ergab die Analyse, dass der Mann zu dem Zeitpunkt noch mehr als 2,5 Promille Alkohol im Blut hatte. Stunden zuvor soll er in seiner Wohnung in Augsburg mit einem Messer auf einen Bekannten eingestochen haben, davon ist die Staatsanwaltschaft überzeugt. Offenbar verfehlte er dabei das Herz seines Kontrahenten nur um wenige Zentimeter.

