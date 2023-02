Prozess

Mann überfällt zum zweiten Mal dieselbe Bank im Bärenkeller

Plus Ein junger Mann muss sich vor dem Landgericht Augsburg verantworten, weil er eine Sparkassen-Filiale im Bärenkeller ausgeraubt hat. Im Prozess erklärt er, warum er das tat.

Von Jan Kandzora

Es ist kurz nach 9 Uhr, als die Situation in der Bankfiliale plötzlich umschlägt. Auf dem Video einer Überwachungskamera sieht man, wie Kunden vor dem Schalter warten, als ein Mann mit FFP2-Maske die Sparkasse im Bärenkeller betritt. Man hört nicht, was er sagt, aber die Kunden weichen erschrocken zurück, heben ihre Hände, als würden sie bedroht, kurz erkennt man, dass der Mann mit der Maske ein Messer in der Hand hält; ein Überfall. Der Bankräuber, so viel steht nach dem ersten Verhandlungstag am Landgericht Augsburg fest, ist ein 23-jähriger Mann aus der Stadt. Es ist nicht das erste Mal, dass er die Filiale überfallen hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

