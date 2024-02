Prozess in Augsburg

Mann veruntreut Gelder der eigenen, pflegebedürftigen Mutter

Plus Ein Mann wird Betreuer seiner dementen Mutter in Augsburg – und nutzt die Vollmacht aus, um sich selbst massiv zu bereichern. Vor Gericht bereut er sein Verhalten.

Von Michael Siegel

Die eigene demenzkranke Mutter um über 30.000 Euro zu betrügen – der Angeklagte weiß offenbar selbst, was er da angerichtet hat. Und so bedankt er sich nach dem Urteil ausdrücklich beim Schöffengericht des Augsburger Amtsgerichts, dass man ihm seine 22-Monate-Freiheitsstrafe zur Bewährung ausgesetzt habe, damit er beweisen könne, inzwischen den rechten Weg eingeschlagen zu haben. Die ihm zur Last gelegten Taten, insgesamt 320 Fälle der Untreue, gesteht der 66-jährige gebürtige Augsburger.

Im Frühjahr 2018 wurde der Angeklagte zum Betreuer mit Generalvollmacht seiner zunehmend an Demenz erkrankenden Mutter bestellt. Ein gutes Jahr später zog die Frau, Jahrgang 1935, in ein Alten- und Pflegeheim, wo sie bis heute lebt. Weil sich bei dem Heim Zahlungsrückstände zulasten der Mutter anhäuften, wurden die Behörden eingeschaltet. Mitte 2021 ging die Betreuung der Seniorin per Gerichtsbeschluss vom Sohn auf einen Augsburger Fachanwalt über. Wie in solchen Fällen üblich, seien in der Folgezeit sämtliche noch verfügbaren Bewegungen auf den beiden Konten der Seniorin überprüft worden.

