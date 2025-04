Mann wird nach Sex-Chats mit vermeintlichen Kindern verurteilt

Auf einer US-Plattform für Chats sprach ein heute 46-jähriger Mann aus Augsburg im Februar 2024 mehrmals unter dem Namen „Oraldiskret“ sexuelle Themen an. Zumindest zweimal hatten sich die unbekannten Gegenüber im Internet als junge Schülerinnen ausgegeben, angeblich zwölf beziehungsweise 13 Jahre alt. Tatsächlich verbargen sich hinter „Anna“ und „Melli“ aber Ermittler, die im Internet auf der Lauer lagen. Seit 2021 steht auch „sexueller Missbrauch von Kindern ohne Körperkontakt“ unter Strafe – und zwar auch dann, wenn die Vollendung der Tat nur daran scheitert, dass der Täter lediglich annimmt, er wirke auf ein Kind ein. Der 46-Jährige unternahm also mit Fragen wie „Hast Du schon Haare unten?“ und der Aufforderung, ein dazugehöriges Foto zu senden, den Versuch einer solchen Straftat. Zudem verschickte er seinerseits ein Foto eines männlichen Unterleibs mit geöffneter Jeans an die vermeintliche Schülerin.

