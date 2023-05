Prozess in Augsburg

Maskierter 19-Jähriger hielt Frau Softair-Pistole an den Kopf

Plus Drogenhandel, ein Drohschreiben und eine geplatzte Geldübergabe auf einem Bolzplatz: Ein Auszubildender wird deswegen zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt.

Von Michael Siegel

Weil er mit Drogen gehandelt hat und die Ex-Partnerin seines Dealers mit einer Softair-Waffe bedroht hat, ist ein 19-Jähriger jetzt vom Amtsgericht zu zweieinhalb Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden. Wie sich vor Gericht zeigte, war der geständige gebürtige Syrer im Herbst vergangenen Jahres auf die Idee gekommen, mit Drogenhandel Geld zu verdienen, nicht ohne sich selbst dabei die eine oder andere Dosis abzuzweigen. Dazu bestellte er bei einem ihm bekannten 28-Jährigen 70 Gramm Marihuana zum Preis von 750 Euro, die er zum größten Teil weiterverkaufen wollte. Der Dealer aber zockte den 19-Jährigen ab. Dessen Geld nahm er an sich, Ware gab es hingegen keine. Das wiederum wollte der Angeklagte so nicht hinnehmen.

Im Oktober 2022 tauchte er nachts bei einer Wohnung in Göggingen auf, von der er annahm, dass der Dealer dort leben würde. Mit einer Anonymus-Maske verkleidet und mit einer Softair-Pistole bewaffnet, stieg der 19-Jährige über ein Baugerüst durch ein offenes Fenster in das Schlafzimmer ein, in dem aber nur die schlafende „Ex“ des Dealers lag. Die Frau, die um ihr Leben fürchtete, wurde bedroht, konnte erst nach über 20 Minuten entkommen und um Hilfe rufen, sodass der Angeklagte aus demselben Fenster flüchtete, durch das er gekommen war. Aber dabei wollte es der Angeklagte, der noch bei seinen Eltern lebt, nicht bewenden lassen.

