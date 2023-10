Prozess in Augsburg

vor 32 Min.

Messerstich in der Nachbarschaft: Mann wegen Mordversuchs vor Gericht

Plus Ein 49-Jähriger sticht offenbar ohne jeden Anlass auf seinen Nachbarn in Augsburg-Oberhausen ein. Möglicherweise war der Angeklagte zur Tatzeit schuldunfähig.

Von Peter Richter Artikel anhören Shape

Der Messerstich traf den alten Mann im Hinterhof einer Wohnanlage in Oberhausen wie aus heiterem Himmel. Der Angreifer hatte sich ihm in seinem Rücken genähert und dann unter lautem Geschrei zugestochen. Das Messer traf Laszlo K. (Name geändert) oberhalb des Herzens, drang in seine Lunge. Er überlebte. Fast ein Jahr danach begann jetzt vor dem Landgericht Augsburg der Prozess gegen den Mann, der ihn mutmaßlich hat umbringen wollen. Die Staatsanwaltschaft hat versuchten Mord angeklagt.

Doch wie sich bereits zum Prozessauftakt abzeichnet, könnte der 49-Jährige schuldunfähig sein. Polizisten brachten ihn am Morgen aus dem Bezirkskrankenhaus in Kaufbeuren zum Landgericht. Wie aus der von Staatsanwalt Philipp Bodenmüller verlesenen Anklage hervorgeht, haben Ärzte in einem vorläufigen Gutachten beim Angeklagten eine krankhafte seelische Störung diagnostiziert.

