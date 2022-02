Millionen mit Roulette und Wetten verzockt: Zwei Männer müssen in Haft

Jahrelang prellten zwei Spielsüchtige ihr Umfeld. 2019 ist das Geld alle, sie zeigen sich selbst an – und wären doch beinahe nie mehr vor Gericht gestanden.

Es ist sein "letztes Wort", wie es jedem Angeklagten zusteht. Karl M. steht auf, seine Stimme ist gebrochen: "Ich bitte das Gericht, mir eine allerletzte Chance in meinem Leben zu geben." Der Appell, ihm seine Freiheit zu lassen, ist vergeblich. Das Schöffengericht schickt den 65-Jährigen für zwei Jahre und neun Monate hinter Gitter. Sein Mitangeklagter, der gleichaltrige Dieter R., muss zweieinhalb Jahre ins Gefängnis. Falls das Betrugs-Urteil rechtskräftig wird, werden die beiden Männer zum dritten Mal in ihrem Leben hinter Schloss und Riegel einsitzen. Wieder, weil sie viel Geld, das ihnen nicht gehörte, verzockt haben. Wieder, weil sie ihre Spiel- und Wettsucht, die ihr ganzes Dasein Jahrzehntelang beherrschte, nicht in den Griff bekamen.

Die Spielsucht trieb die beiden Männer und ihr Umfeld in den Ruin

Unter dem Strich haben sie in den 90er Jahren beim Roulette Millionen verjubelt. Geld, das ihnen gutgläubige Anleger liehen. Zuletzt - und das ist der Hintergrund des neuerlichen Verfahrens - verloren sie in knapp fünf Jahren rund 200.000 Euro allein beim Lotto und bei Fußballwetten. Ihre lebenslange Hoffnung, einmal reich zu werden, ist ausgeträumt.

Ein Rückblick: Karl M. und Dieter R. (Namen geändert), die stets als gutmütig, hilfsbereit und freundlich beschrieben werden, die gut und überzeugend reden konnten, haben Anfang der 90er Jahre gute Jobs, sind bei Kollegen beliebt. Doch eine gemeinsame Leidenschaft führt sie ins Verderben: die Spielsucht. Ab 1988 fahren sie nach Garmisch in die Spielbank, zocken beim Roulette. Als ihr Geld zu Ende ist, suchen sie nach einer anderen Einnahmequelle - es ist der Beginn eines fortan kriminellen Lebens. Beide überreden Verwandte, Bekannte und Arbeitskollegen, ihnen Geld zu geben, das sie dann zinsgünstig in Fonds anlegen würden. Versprochene Renditen: bis zu 200 (!) Prozent im Jahr. In knapp sechs Monaten sammeln die beiden Männer über eine Million Mark ein. Über 800.000 Mark verjubeln sie beim Roulette. Die Anleger schauen in die Röhre, manche werden an den Rand ihrer Existenz gedrängt. Im Oktober 1993 verurteilt das Landgericht die beiden Männer wegen Betrugs zu sechs beziehungsweise fünf Jahren Gefängnis.

Die Firmenchefin lieh dem Praktikanten über zwei Millionen Euro

Die beiden Zocker werden auf Bewährung vorzeitig entlassen. Doch es dauert nicht lange und das Geschehene wiederholt sich. Karl M., nun Umschüler in einer Augsburger Firma, gewinnt das Vertrauen der Finanzchefin des Unternehmens. Karl bittet sie um Geld zum Aufbau einer eigenen Existenz, will zwei Sportstudios und ein Teegeschäft eröffnen. Fast unglaublich: Nach und nach leiht die Frau dem Praktikanten über zwei Millionen Mark. Karl verspricht eine "Verdreifachung des Kapitals". Auch Arbeitskollegen werden gnadenlos abgezockt, vertrauen den beiden Ex-Häftlingen noch einmal knapp eine Million Mark an.

Und wieder zerrinnt das fremde Geld unter den Fingern. Weil sie inzwischen in deutschen Spielbanken gesperrt sind, fahren die Zocker nach Tschechien, vor allem ins "Bellevue" in Marienbad, lassen dort den Rubel rollen. Bei insgesamt fast 1000 Casinobesuchen versanden die Millionen. Das Lügenmärchen bricht Anfang 2001 zusammen. Die beiden Männer werden erneut vom Landgericht wegen Betrugs verurteilt - Karl M. zu sieben Jahren und neun Monaten Haft, Dieter R. zu sechs Jahren und neun Monaten Gefängnis.

Von einem Tramfahrer bekamen die beiden Angeklagten 31.000 Euro

Nach ihrer Entlassung haben sich die beiden Männer nur wenige Jahre im Griff. Spätestens 2014 beginnt das alte Spiel von neuem. "Aktien kann man doch vergessen", tönt Karl M. unter Bekannten, empfiehlt, "in Solaranlagen" zu investieren. Ein befreundeter Banker, so verspricht er, werde das Geld gut in der Schweiz anlegen. Wieder werden traumhafte Renditen von teils über 100 Prozent in Aussicht gestellt. Insgesamt sieben Anleger vertrauen den beiden Männern knapp über 200.000 Euro an, ein Tramfahrer allein 31.000 Euro. Die super Geldanlage in der schönen Schwyz ist freilich wiederum ein Märchen.

Auch beim Lottospielen geht viel Geld verloren. Foto: Swen Pförtner, dpa

Karl M. und Dieter R. investieren das Geld vielmehr im "Deutschen Toto- und Lotto-Block", spielen auf Teufel komm raus Lotto, oder setzen bei Oddset auf Fußballwetten. Der erträumte Millionengewinn freilich bleibt aus. Eine Aufstellung der Lottozentrale im Rahmen der späteren Ermittlungen zeigt, dass die Männer im Laufe von fünf Jahren 200.000 Euro beim Lotto einsetzen, insgesamt aber nur 92.000 Euro an Gewinnen verbuchen. Verlust: rund 108.000 Euro. Ende Juni 2019 ist das Geld alle.

Die beiden Männer erstatteten Selbstanzeige in Augsburg

Man habe nicht einmal mehr Essen einkaufen können, sei zur "Tafel" gegangen, erzählt Karl M. jetzt im Prozess. Als einer der Anleger seinen Einsatz zurückfordert, gesteht Karl M. ihm, alles verspielt zu haben. Über seinen Anwalt Ralf Schönauer erstattet zuerst Dieter R. Selbstanzeige, Karl M. folgte über Anwalt Ulrich Svoboda. Als die Kripo die beiden Verdächtigen vernehmen will, sind sie spurlos verschwunden. Tage später werden sie nicht mehr ansprechbar in einem Hotel in Schwangau bei Füssen entdeckt. Sie haben versucht, sich das Leben zu nehmen.

Glücksspiel in Deutschland 1 / 3 Zurück Vorwärts In Deutschland spielen 7,3 Millionen Männer und Frauen regelmäßig Lotto oder Toto. Der „Deutsche Lotto- und Toto-Block“ machte 2021 fast acht Milliarden Euro Umsatz. Im vergangenen Jahr gab es 181 Millionen-Gewinne. Der höchste jemals beim Lotto ausgezahlte Einzelgewinn betrug 42,6 Millionen Euro. Diese Summe gewann eine Spielerin aus Baden-Württemberg bei der Ziehung am 10. Oktober 2020. Sie hatte den Jackpot geknackt.

Experten schätzen, dass es in Deutschland fast eine halbe Million Menschen gibt, die spielsüchtig oder gefährdet sind. Dabei geht es allerdings vor allem um Automaten- und Onlinespieler. Nach dem neuen Glücksspiel-Staatsvertrag, der am 1. Juli 2021 in Kraft trat, ist der monatliche Einsatz pro Spieler auf 1000 Euro beschränkt worden. Findige Zocker allerdings können im Internet bei illegalen Wettanbietern oder eben an Spielautomaten nach wie vor viel Geld verzocken.

Für den Fiskus zahlt sich das Glücksspiel immer aus: Der Staat nahm zum Beispiel 2019 rund 5,4 Milliarden Euro an Steuern und Abgaben ein. (utz)

Inzwischen scheinen Karl M. und Dieter R. ihrem Dasein eine Wende gegeben zu haben. Nach langen Aufenthalten in Suchtkliniken zahlen sie den Opfern der Betrügereien in kleinen Raten Geld zurück. "Sie haben ihr Leben endlich im Griff", beteuern die Anwälte Ralf Schönauer und Ulrich Svoboda und bitten um eine Bewährungsstrafe. Staatsanwältin Anna Pampuch hingegen fordert drei Jahre und neun Monate für Karl M., drei Monate weniger für den zweiten Angeklagten. Das Schöffengericht unter Vorsitz von Matthias Nickolai sieht keine Möglichkeit mehr, Bewährung zu geben, vor allem wegen der einschlägigen Vorstrafen. Immerhin, so sagt Matthias Nickolai, hätten beide Angeklagte offen und ehrlich bereut, sich selbst angezeigt und versuchten, den verbliebenen Schaden zu mildern, den das Gericht auf 150.000 Euro festsetzt. Der Fall wird wohl in die Berufung gehen.