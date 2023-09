Möglicher Betrug mit Kryptowährungen: Angeklagter bestreitet die Tat

Ein Augsburger Gastronom soll zwei Gäste zu Investitionen in Kryptowährungen überredet haben, sie verloren viel Geld. Im Prozess stellt sich der Mann als Opfer dar.

Der Staatsanwaltschaft schwebt für den Angeklagten bislang eine längere Bewährungsstrafe vor, der Betroffene selbst sieht sich mehr als Opfer denn als Täter – und seine Verteidigerin erkennt nicht einmal einen klaren Strafvorwurf, den man ihrem Mandanten machen könne: Nicht nur, dass das Prozedere um Kryptowährungen an sich schon komplex ist, auch die Aufarbeitung möglicher Straftaten dabei gestaltet sich schwierig. Vor dem Augsburger Amtsgericht muss sich derzeit ein 50-jähriger Augsburger Gastronom verantworten, dem Beihilfe zum banden- und gewerbsmäßigen Betrug vorgeworfen wird. Er soll zwei Geschädigte (Gesamtschaden rund 72.000 Euro) zu einer Investition in einem Bitcoin-Club veranlasst und dafür Provision erhalten haben.

Der Angeklagte weist die Anwerbertätigkeit zurück, vielmehr hätten Geschädigte ihn bedrängt. Nicht zuletzt warte er selbst seit Jahren auf sein investiertes Geld, das in den USA beschlagnahmt sei.

Bitcoins zählen zu den sogenannten Kryptowährungen, Geld also, das quasi nur digital existiert. Nach wie vor läuft weltweit die Entscheidungsfindung darüber, inwieweit Bitcoins und andere Kryptowährungen offiziell als Zahlungsmittel anerkannt werden, selbst vor dem Hintergrund, dass beispielsweise im Falle von Bitcoin seit Längerem Zahlungen in bestimmten Bereichen möglich. Bitcoins sind zugleich ein interessantes Thema für Investoren, Spekulanten, Glücksritter.

Prozess in Augsburg um Betrug mit Kryptowährungen

Der Anklage zufolge soll sich der 50-Jährige bereits im Jahr 2018 einem Bitclub-Netzwerk angeschlossen haben. Gemeinsam mit weiteren Anlegern weltweit habe man nach Kryptowährungen "schürfen", also mit hochleistungsfähigen Rechnern neue Coins erzeugen wollen. Es hieß, das eingesetzte Geld würde sich binnen Kurzem zumindest verdoppeln, wenn nicht gar verdreifachen. Zwei Geschädigte beteiligten sich mit umgerechnet einmal über 30.000, einmal über 40.000 Euro. Bei Weitem nicht das ganze Geld sei aber laut Anklage in das Bitcoin-Mining investiert, sondern auch für andere Zwecke ausgegeben worden, so der Vorwurf.

Vorab stellte Verteidigerin Judith Urban klar, dass es in der gesamten, hochkomplexen Thematik viele Unklarheiten gebe. Auch in den USA werde noch über mögliche Strafbarkeit bei erfolglosen Investitionen diskutiert. Dort habe es ebenso noch keine Verurteilungen gegeben wie in Deutschland. Der Grat beim sei ein sehr schmaler. Im Falle ihres Mandanten sei der Nachweis einer vorsätzlichen Straftat wohl nicht möglich.

Der Angeklagte beschrieb dem Schöffengericht unter Vorsitz von Richterin Marlies Dorn, wie er selbst 2017 angeworben worden war und zunächst entsprechende Seminare im Internet absolviert hatte. Zudem habe er mehrere Informationsveranstaltungen besucht. Die Informationen seien ihm plausibel vorgekommen, weswegen er eine „kleine Investition“, 1599 Euro, als Wette auf die Zukunft eingegangen sei.

Als Rendite habe er die Herstellung von "Coins" und seinen Anteil daran erwartet. Im Laufe der Zeit sei einer der Stammgäste seines Lokals, von Beruf Pilot, mit mehr und mehr Nachdruck auf ihn zugekommen, um sich auch am Mining zu beteiligen und über ihn, den Angeklagten, in den entsprechenden Club eingeladen zu werden. So sei es geschehen, woraufhin sich der Geschädigte, meist nach Genuss von einer oder zwei Flaschen Wein, mit Schwung und viel Geld engagiert habe. Der Gastronom bekräftigte, weder jenes Opfer, noch andere Personen angeworben zu haben. Dass dem Geschäftsmodell des Bitclubs betrügerische Absichten zugrunde liegen können, habe er, der Angeklagte, selbst auch kein Finanzexperte, länger nicht erkennen können. Erst 2020 hätten sich die Anzeichen verdichtet. Inzwischen komme er – wie andere - nicht mehr an sein investiertes Geld. Er gehe aber bis heute davon aus, dass man nach Abschluss des juristischen Verfahrens gegen den Club in den USA zumindest wieder sein angelegtes Geld zurückbekomme.

Das Augsburger Verfahren wird mit der Vernehmung von Zeugen fortgesetzt.