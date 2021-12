Mord im Obdachlosenmilieu: Zwei Männer sollen Nebenbuhler zu Tode geprügelt haben

Plus Augsburger Ermittler haben offenbar einen Fall aufgeklärt, der zunächst rätselhaft schien. Nun müssen sich zwei Verdächtige vor dem Landgericht verantworten.

Es war ein Fall, der den Ermittlern zunächst Rätsel aufgab. Vor ziemlich genau einem Jahr wurde ein 54-jähriger Mann in der Senkelbachstraße tot aufgefunden, in einer Wohnung, die nicht seine war. Der Tote, Piotr J., hatte schwere Verletzungen erlitten, einen Milzriss, Rippenbrüche. Er war offensichtlich Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Doch wer ihm die tödlichen Verletzungen zugefügt hatte, war zunächst nicht klar. Die Polizei bat um Hinweise – doch auch eine gute Woche nach der Tat war bei den Beamtinnen und Beamten kein einziger Hinweis eingegangen, wie ein Oberstaatsanwalt unserer Redaktion damals mitteilte. Inzwischen sind sich die Ermittler aber sicher, dass sie wissen, wer Piotr J. umgebracht hat. Die Staatsanwaltschaft hat zwei Männer wegen Mordes angeklagt.