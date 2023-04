Prozess in Augsburg

Mutter lässt sechsjährige Tochter in City-Galerie stehlen

Plus Eine Mutter hat offenbar ihr kleines Kind für einen Diebstahl in einem Laden in der Augsburger City-Galerie benutzt. Nun stand die Frau vor Gericht.

Von Michael Siegel

Eine 34-jährige Mutter hat nach Ansicht des Augsburger Amtsgerichts ihre sechsjährige Tochter für einen Diebstahl instrumentalisiert. Deswegen wurde die Frau jetzt zu einer Geldstrafe von 2250 Euro verurteilt. Die Hausfrau hatte beteuert, ihre Tochter habe versehentlich einen Kinderwagen mit zwei unbezahlten Artikeln im Wert von 588 Euro aus einem Elektronikmarkt in der City-Galerie geschoben.

Valentinstag 14. Februar 2023: gegen 13 Uhr betrat die Frau mit dem jüngsten ihrer vier Kinder den Saturn-Elektronikmarkt in der City-Galerie. Schon bald erregte die Frau die Aufmerksamkeit eines Ladendetektivs. Der Mann schildert vor Gericht seine Beobachtungen, die mit den Aufnahmen der Überwachungskameras des Geschäfts übereinstimmen. Sie werden vor Gericht abgespielt.

