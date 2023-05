Prozess in Augsburg

Nach Raub mit Machete und SEK-Einsatz: 14-Jähriger muss vor Gericht

Plus Eine Gewalttat sorgte für den Einsatz von Spezialkräften in der Augsburger Innenstadt. Es geht um Vorwürfe gegen einen Jugendlichen. Nun wird ihm der Prozess gemacht.

Von Jan Kandzora

Der Jugendliche aus Augsburg ist gewiss einer der jüngsten Häftlinge des Freistaates, vielleicht auch der jüngste zurzeit. Lediglich 14 Jahre alt ist der Verdächtige, der seit mehr als drei Monaten in Untersuchungshaft sitzt, also gerade einmal strafmündig. Und doch soll dieser junge Mensch in der Stadt einen der heikelsten Polizeieinsätze der vergangenen Monate ausgelöst und gleich mehrere schwere Straftaten begangen haben. Nun muss sich der 14-Jährige vor dem Amtsgericht verantworten. Die Vorwürfe sind dabei umfangreicher, als zunächst bekannt geworden war.

Wie berichtet, war Ende Januar das SEK in Augsburg angerückt, also das Spezialeinsatzkommando der Polizei. Die Spezialkräfte nahmen den Jugendlichen in einer Wohnung in der Innenstadt fest, in der er dem Vernehmen nach nicht lebte und auch nicht gemeldet war. Offenbar hatte die Kriminalpolizei aber Hinweise, dass er sich dort aufhielt. Hintergrund des Einsatzes war nach damaligen Angaben der Ermittler eine Gewalttat in Friedberg gewesen. Drei Jugendliche sollen demnach ein Treffen auf dem Park-and-ride-Parkplatz in der Augsburger Straße in der Stadt vereinbart haben. Der jetzt angeklagte 14-Jährige soll dabei unvermittelt einen 15-jährigen Jugendlichen geschlagen haben. Danach bedrohte der Jugendliche laut Polizei das Opfer demnach auch mit einer Machete. "Dabei forderte der 14-Jährige die Herausgabe des Mobiltelefons", so die Ermittler im Januar.

