Ohne Fahrkarte im Zug: Mann fasst junger Frau ans Gesäß

Zehn Monate Vollzugs-Freiheitsstrafe ohne Bewährung wegen sexueller Belästigung, Diebstahl, Beleidigung und Leistungserschleichung: Angeklagte bekamen schon wegen schwerwiegenderer Delikte Bewährungsstrafen. Dass es im Falle eines 41-jährigen Angeklagten, der zuletzt in einem Wiedereingliederungszentrum (Bodelschwinghhaus) in Augsburg gewohnt hatte, dafür nicht reichte, liegt auch an seinem Vorleben mit 17 Eintragungen ins Bundeszentralregister. Vor dem Augsburger Amtsgericht musste sich der in Hessen geborene ehemalige Projektmanager nun gleich wegen vier Delikten verantworten.

