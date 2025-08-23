Icon Menü
Prozess in Augsburg: Ohne Fahrkarte im Zug: Mann fasst junger Frau ans Gesäß

Prozess in Augsburg

Ohne Fahrkarte im Zug: Mann fasst junger Frau ans Gesäß

Das Augsburger Amtsgericht verurteilt einen 41-Jährigen, der eine Mitreisende belästigte. Weil er noch mehr auf dem Kerbholz hatte, fällt die Strafe streng aus.
Von Michael Siegel
    Symbolbild - Symbol Foto - Bild - Frauen im Visier von Grapschern - Kriminalität - sexueller Übergriff - sexuelle Übergriffe - begrabschen - Frau - Mann - Hand - Po - Hintern - Gesäß - Hände - Brust - Brüste - Busen - Sexualdelikte - Sexualdelikt - sexueller - berühren - greifen Foto: Alexander Kaya

    Zehn Monate Vollzugs-Freiheitsstrafe ohne Bewährung wegen sexueller Belästigung, Diebstahl, Beleidigung und Leistungserschleichung: Angeklagte bekamen schon wegen schwerwiegenderer Delikte Bewährungsstrafen. Dass es im Falle eines 41-jährigen Angeklagten, der zuletzt in einem Wiedereingliederungszentrum (Bodelschwinghhaus) in Augsburg gewohnt hatte, dafür nicht reichte, liegt auch an seinem Vorleben mit 17 Eintragungen ins Bundeszentralregister. Vor dem Augsburger Amtsgericht musste sich der in Hessen geborene ehemalige Projektmanager nun gleich wegen vier Delikten verantworten.

