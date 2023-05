Prozess in Augsburg

12:00 Uhr

Pädophiler gibt sich im Internet als Augsburger Kinderarzt aus

Plus Ein 30-jähriger Koch hat fast 40.000 verbotene Dateien gespeichert. Der entsprechende Hinweis kommt aus den USA. Jetzt stand der junge Mann in Augsburg vor Gericht.

Von Michael Siegel Artikel anhören Shape

Wären die Ermittler nicht diskret vorgegangen, schnell hätte der Verdacht lauten können: „Pädophiler Kinderarzt an einem Augsburger Krankenhaus“. Ein Verdacht, der sich nicht erhärten ließ, immerhin bestätigte sich jetzt aber im Rahmen eines Prozesses am Amtsgericht, dass ein angeklagter 30-Jähriger aus Augsburg in die Rolle eines Arztes geschlüpft war, um in einem Internet-Chat einfacher an kinderpornografisches Material zu gelangen. Der geständige Koch wurde jetzt vom Schöffengericht des Augsburger Amtsgerichts zu einer Bewährungs-Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt. Fünf Jahre lang soll ihm ein Bewährungshelfer zur Seite stehen, nicht zuletzt, um eine erneute soziale Isolation mit einem Abgleiten in alte Verhaltensmuster zu verhindern. Zudem muss der Mann 9000 Euro an den „Bunten Kreis“ zahlen.

Im Prozess in Augsburg geht es um knapp 40.000 kinderpornografische Videos und Fotos

Im Verfahren ging es um knapp 40.000 kinder- und jugendpornografische „Schriften“, konkret also Videos und Fotos. Die Dateien waren im September 2020 dem gelernten Koch aus Augsburg auf mehreren Laptops, Tablets, Handys und externen Festplatten gefunden worden. Der Angeklagte gab an, sie aus „Langeweile“ gesammelt zu haben. Er sei an seiner damaligen Arbeitsstelle beleidigt, gemobbt, gemieden worden. Irgendwann sei er von einem Unbekannten im Internet auf der Plattform „Telegram“ in einen Chat eingeladen worden, wo die Beteiligten kinder- und jugendpornografische Dateien austauschen, und wo die Darstellungen teils mit drastischen Kommentaren weiterverbreitet worden waren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen