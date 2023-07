Prozess in Augsburg

06:30 Uhr

Pilot stellt seiner Ex-Freundin massiv nach und muss Geldstrafe zahlen

Plus Ein Mann stalkt eine Frau aus Augsburg mit Handy-Nachrichten und unerwünschten privaten Besuchen. Auch nach einem Umzug lässt er sich nicht in Ruhe, wie ein Prozess ergab.

Von Michael Siegel Artikel anhören Shape

Immer wieder sind Gerichte damit beschäftigt, über Einsprüche gegen Strafbefehle zu befinden – so wie jetzt im Falle eines 43-jährigen Piloten, dem "Stalking", also Nachstellung und Bedrohung seiner 32-jährigen Ex-Freundin vorgeworfen wurde. Deswegen hatte er auf schriftlichem Weg einen Strafbefehl über 5600 Euro erhalten. Nachdem Staatsanwalt und Richterin im Prozess am Amtsgericht Augsburg dem Mann klarmachten, dass es in seinem Fall auch in Richtung höhere Strafe gehen könne, zog der Pilot nach kurzer Beratung mit seiner Verteidigerin Hafize Filiz seinen Einspruch gegen den Strafbefehl zurück, der somit Gültigkeit behält.

Im November 2019 hatte der Angeklagte sein späteres Opfer auf einer Dating-Plattform im Internet kennengelernt. Die Frau wohnte damals in Augsburg. Man traf sich persönlich, es entstand eine Beziehung. Auch nach deren Ende schickte der Pilot der Frau weiterhin Nachrichten aufs Handy, obwohl sie dies nicht wünschte. Immer wieder, monatelang. Die Frau blockierte die Telefonnummer des Angeklagten, was aber nur kurz half. Also versuchte es die Frau mit einem neuen Telefon, was den Piloten aber nur kurz ausbremste. Der Angeklagte tauchte irgendwann bei der Frau persönlich auf, etwa vor ihrer Wohnung, und vor einem Fitness-Studio, wo er sie umarmen wollte – und das mit dem aufgeklappten Taschenmesser in der Hand. Auch der Wechsel der Wohnung brachte der Frau keine Ruhe, der Angeklagte fand sie auch dort.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen