Polizist leidet an den Folgen eines Einsatzes – und klagt gegen Freistaat

Plus Ein Beamter klagt auf eine höhere Entschädigung nach einem Einsatz, unter dessen Folgen er leidet. Immer wieder werden Polizisten verletzt. Was die Zahlen über Augsburg verraten.

Der Einsatz, unter dem der Polizist bis heute leidet, liegt drei Jahre zurück, im August 2019. Damals wurde der Beamte an einen Tatort gerufen, an dem eine Frau mit einer 30 Zentimeter langen Glasscherbe hantierte. Zwar konnten die Einsatzkräfte die Frau entwaffnen, der Polizist allerdings wurde dabei von ihr geschlagen und getreten. Ein Vorfall, der bei dem Mann Folgen hinterließ, sowohl sein Hausarzt als auch ein Psychiater diagnostizierten bei ihm später eine Posttraumatische Belastungsstörung, kurz PTBS. Inzwischen beschäftige der Einsatz und die Diagnose auch das Augsburger Verwaltungsgericht; der Polizist hatte Klage gegen den Freistaat eingereicht.