Prozess in Augsburg

07:00 Uhr

Porsche absichtlich gerammt: Freiheitsstrafen für Betrüger-Duo

Ein Unfall in Augsburg führte zu Ermittlungen der Kriminalpolizei – und zu einem Urteil gegen zwei Personen, die Versicherungszahlungen abkassieren wollten.

Plus Eine 27-Jährige verursacht in Augsburg einen Unfall, der wie eine normale Karambolage aussieht. Dann wird die Versicherung stutzig – und die Polizei erhält einen Anruf.

Von Michael Siegel

Anfang Juni 2020: Gegen 3.30 Uhr krachte ein Audi seitlich gegen einen in der Äußeren Uferstraße geparkten Porsche Cayenne. Fahrerin: eine 27-jährige Frau. Was damals wie eine normale Karambolage aussah, führte letztlich zu Ermittlungen der Kriminalpolizei sowie einem Prozess, in dem das Amtsgericht Augsburg nun die Frau sowie einen 29-jährigen Mann zu Haftstrafen verurteilte.

