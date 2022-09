Prozess in Augsburg

10:35 Uhr

Psychisch kranke Frau verursacht Karambolage: Prozess um Mordversuch verschoben

Plus Eine depressive Frau kommt ins Bezirkskrankenhaus Augsburg. Wegen Corona verlässt sie die Psychiatrie – und verursacht zwei Tage später einen schweren Unfall.

Von Jan Kandzora

Die junge Frau, heute 21 Jahre alt, lenkte ihr Auto auf der B2 zwischen Kissing und Augsburg plötzlich auf die Gegenfahrbahn. Auf Höhe des Guts Lindenau steuerte sie ein entgegenkommendes Auto an. Nach Ansicht der Ermittler handelte es sich aber nicht um einen normalen Unfall. Die Frau soll versucht haben, sich mit der Karambolage selbst zu töten. Dass andere Menschen durch den Unfall ebenfalls hätten sterben können, sei ihr egal gewesen, heißt es in einer Anklageschrift der Augsburger Staatsanwaltschaft, die Linda R. (Name geändert) deswegen versuchten Mord vorwirft. Der Prozess sollte am Dienstag starten, wurde aufgrund einer Erkrankung eines Richters aber verschoben. Es ist ein Fall, der auf mehreren Ebenen außergewöhnlich ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen