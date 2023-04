Augsburg

Asia-Restaurant hinterzieht Steuern mit Software: Prozess wird neu gestartet

Vier Verantwortliche eines asiatischen Restaurants standen in Gericht. Sie sollen in Augsburg Steuern hinterzogen haben. Gegen drei von ihnen wird der Prozess neu gestartet.

Plus Die Chefs eines Asia-Lokals in Augsburg sollen enorme Summen Steuern hinterzogen haben. Nun soll die Verhandlung neu beginnen – gegen einen Angeklagten weniger.

Es ist eines jener Gerichtsverfahren, die Einblick in eine verschlossene Welt bieten. Das Restaurant in Augsburg, um das es geht, ist durchaus beliebt, und das aus gutem Grund: Das Mittagsbuffet ist bezahlbar und vielseitig, einen freien Sitzplatz gibt es irgendwo immer, und die asiatische Küche, die hier angeboten wird, ist nicht herausragend, aber anständig. In einem Prozess, der am Amtsgericht startete, ging es um die Schattenseiten dieses Betriebes, um mutmaßliche Steuerhinterziehung, um mögliche mafiöse Strukturen, um mögliche Hintermänner. Nun allerdings muss die Verhandlung noch einmal von vorn starten – und dann gegen einen Angeklagten weniger.

Wie berichtet, waren bereits vor einigen Wochen vier Verantwortliche des Restaurants vor dem Amtsgericht angeklagt gewesen, drei Männer und eine Frau, alle haben sie chinesische Wurzeln. Es ging dabei um den Vorwurf, dass sie bei Abgaben an den Staat getrickst haben sollen; insgesamt ging es um eine Schadenssumme von mehr als einer Million, die jeweiligen Vorwürfe gegen die Verdächtigen wogen aber unterschiedlich schwer. Den Ermittlungen zufolge haben sich die Delikte im Zeitraum von 2011 bis zu einer Razzia im Mai 2019 zugetragen; eine 55-jährige Frau, die von der Staatsanwaltschaft als faktische Geschäftsführerin der Betreiberfirma hinter dem Restaurant gesehen wird, hatte kurzzeitig in Untersuchungshaft gemusst, die Ermittler beschlagnahmten bei ihr rund 230.000 Euro.

