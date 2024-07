Rottweiler „Hexe“ beißt Shepherd „Luna“ – Fall landet vor Gericht

Mensch und Hund – das ist eine häufig von Liebe geprägte Symbiose. Entzückt schauen Herrchen oder Frauchen zu, wenn ihre vierbeinigen Lieblinge herumtollen, Haken schlagen und sich harmlos balgen. Das soll das Sozialverhalten von Bello, Fifi, Kessy und Kira schulen. Doch manchmal, wie beim Menschen halt auch, schlägt der Urtrieb durch: Der Hund vergisst das Spiel und setzt zum Kampfe an. Und am Ende gewinnt der Stärkere. Was beim Menschen nicht selten die Emotionen hochschlagen lässt, die Beißattacke am Ende justiziabel wird. Wie der Angriff der Rottweiler-Hündin „Hexe“ auf das Shepherd-Weibchen „Luna“, bei dem deren Frauchen zu Boden stürzte und sich verletzte. Richterin Annika Betz, Staatsanwalt Andreas Roth, Verteidiger Lars-Jürgen Weidemann und sechs Zeugen sezieren den Vorfall vor dem Amtsgericht in Augsburg bis ins kleinste Detail, nachdem die Halterin des Rottweilers gegen einen Strafbefehl wegen fahrlässiger Körperverletzung Einspruch eingelegt hat.

Klaus Utzni Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Rottweiler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Siebentischwald Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis