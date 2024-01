Prozess in Augsburg

26.01.2024

Schaden in Millionenhöhe: Zoll deckt Schwarzarbeit im Security-Gewerbe auf

Plus Ein Prozess in Augsburg dreht sich um mutmaßlich kriminelle Praktiken mehrerer Unternehmer im Sicherheitsbereich - und um Gelder, die in Syrien gewaschen worden sein sollen.

Von Jan Kandzora Artikel anhören Shape

Wer im Internet nach dem Security-Dienst aus Augsburg sucht, findet nichts, was auf den ersten Blick eigentümlich oder dubios aussähe. Man suche Mitarbeiter, heißt es in diversen Einträgen der Firma in den sozialen Netzwerken, motivierte Leute, volljährig müssten sie sein, und bitte schön ein makelloses Führungszeugnis mitbringen. Wenn es stimmt, wovon die Staatsanwaltschaft und der Zoll Augsburg ausgehen, dann lief bei dem Unternehmen selbst vieles allerdings alles andere als makellos. Die Ermittler sind sich sicher, den Verantwortlichen des Security-Dienstes nachweisen zu können, Angestellte in großem Stil schwarz bezahlt und auf diesem Wege den Staat um eine siebenstellige Summe gebracht zu haben.

Rückblick: Im Januar vergangenen Jahres rücken Mitarbeiter des Hauptzollamtes Augsburg bei mehreren Firmen des "Bewachungs- und Sicherheitsgewerbes" an, wie es in einer späteren Pressemitteilung heißen wird. Die Ermittler haben Durchsuchungsbeschlüsse dabei – und Haftbefehle. Sie durchforsten 24 Immobilien in Augsburg, in anderen Teilen Bayerns und in Nordrhein-Westfalen. Mehr als 150 Beamte sind im Einsatz, beschlagnahmen Bargeld und Gold im Wert von knapp 150.000 Euro, die Staatsanwaltschaft lässt gerichtlich Vermögenswerte der Verdächtigen in Gesamthöhe von 1,2 Millionen Euro einfrieren. Vier Männer müssen in Untersuchungshaft. Es bestehe der Verdacht, dass sie mithilfe "von Schein- beziehungsweise Abdeckrechnungen Geld für die Bezahlung von Schwarzlohn an geringfügig beschäftigte Arbeitnehmer generiert haben", heißt es im Behördendeutsch. Was konkret bedeutet, dass die Ermittler professionell organisierte Schwarzarbeit vermuten, und das offenbar in größerem Ausmaß, schließlich rückt der Zoll selten zu einer Razzia derartigen Ausmaßes an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen