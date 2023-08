Prozess in Augsburg

vor 32 Min.

Schläge mit Pflasterstein: Staatsanwalt fordert neun Jahre Haft

Plus Ein 38-Jähriger erlitt bei einem Angriff am Helmut-Haller-Platz in Augsburg unter anderem einen Schädelbruch. Ankläger und Verteidigung werten die Situation unterschiedlich.

Von Klaus Utzni

Der 42 Jahre alte Mann, der im September 2022 am Helmut-Haller-Platz in Oberhausen einen 38-Jährigen im Streit um 150 Euro Drogengeld mit einem Pflasterstein schwer am Kopf verletzte, soll für neun Jahre hinter Gitter. Diese Strafe hat am Mittwoch Staatsanwalt Thomas Junggeburth im Prozess um versuchten Totschlag vor dem Schwurgericht gefordert. Felix Hägele, Verteidiger des Angeklagten, trug eine ganze Reihe mildernder Umstände vor und hielt eine dreijährige Haftstrafe wegen gefährlicher Körperverletzung für angemessen. In einem waren sich Ankläger und Verteidiger einig: Bei einer Verurteilung soll der Angeklagte für etwa zwei Jahre in einer psychiatrischen Klinik untergebracht werden, um seine Drogensucht zu therapieren.

Hintergrund der Gewalttat war offenbar ein geplantes Drogengeschäft. So hatte der Angeklagte dem späteren Opfer 150 Euro gegeben, damit dieser das Drogenersatzmittel Fentanyl besorgt. Doch der 38-Jährige behielt das Geld offenbar für sich. Darüber entspann sich am Tattag ein Streit, mehrere Versuche des Angeklagten, das Geld zurückzubekommen, scheiterten.

