Sie dealten in Augsburg mit Tausenden Zigaretten aus Russland

Plus Über zwei Jahre lang haben drei Männer ihre Freunde und Kollegen in Augsburg mit geschmuggelten Zigaretten versorgt. Der Prozess gab Einblick in ihr illegales Geschäftsmodell.

Von Klaus Utzni

Rauchen ist ein teurer Spaß – wobei: Für viele ist es eher ein teures Laster, eine kostspielige Sucht, an dem Vater Staat gewaltig mitverdient. Eine Schachtel Glimmstängel der Premiumklasse mit 20 Zigaretten Inhalt kostet heute um die acht Euro. Der Fiskus kassiert an Tabak- und Mehrwertsteuern insgesamt fast 64 Prozent davon ab. Kein Wunder, dass unversteuerte und unverzollte Zigaretten äußerst gefragt sind, die auf dem Schmuggelwege ins Land kommen. Drei Männer, die mit der kostengünstigen Variante Freunde und Arbeitskollegen in Augsburg über zwei Jahre hinweg mit "heißer Ware" versorgten, saßen jetzt auf der Anklagebank vor einem Schöffengericht. Für die Stange Zigaretten (zehn Packungen mit 200 Glimmstängeln) der Marken Rothmanns, Camel oder JinLing zahlten die Kunden am Ende gerade mal 30 Euro.

