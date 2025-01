Sieben Jahre Haft nach verstörender Messerattacke

Es war am späten Abend des 9. März 2024. Felix P. (Namen geändert) war auf dem Heimweg vom Gögginger Frühlingsfest, als ihm unweit seiner Wohnung in der Nähe des Schlachthofes ein unbekannter Mann auf einer Brücke über den Proviantbach entgegenkam. Er trug eine schwarze Jacke, eine schwarze Mütze und in einer Hand eine braune Papiertüte. Als der Unbekannte erst einmal und dann noch einmal so seltsam lachte, wunderte sich Felix P. darüber und fragte den Fremden: „Warum lachst du?“ Die Antwort des Unbekannten war verstörend: „Jetzt stech‘ ich dich ab“, sagte er kurz und zog ein Klappmesser aus seiner linken Jackentasche.

