Skurriler Prozess: Augsburger raubt den Hund seiner Mutter

Plus Ein Augsburger steht wegen schweren Raubes vor dem Landgericht. Das Opfer soll ausgerechnet seine Mutter sein. Die Beute: ein Hund namens Ben.

Bens Augen sind auf den Fotos schier nicht zu erkennen, sie heben sich kaum von den zotteligen schwarzen Haaren ab. Dafür blitzt die rosafarbene Zunge umso mehr hervor. Ben gehört zur Hunderasse der Schapendoes. Nur gut, dass dieser als sensibel geltende Hütehund nicht mitbekommt, dass ausgerechnet er Auslöser eines wohl beispiellosen Streits ist. Ein Zoff zwischen einer Mutter und ihrem Sohn. Dieser eskalierte derart, dass der 45 Jahre alte Sohn seit mehreren Monaten in Untersuchungshaft in der JVA Augsburg-Gablingen sitzt. Vor dem Landgericht Augsburg begann nun der Prozess gegen ihn. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann schweren Raub vor. Es geht offenbar um ein Messer, um eine zerschnittene Hundeleine und - natürlich um Ben.