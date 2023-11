Prozess in Augsburg

Staatsanwalt zu Raserfahrt bei Ikea: "Kein Unfall, sondern ein Verbrechen"

Plus Weil er in Augsburg ein illegales Rennen abgehalten haben soll, bei dem eine Frau starb, steht ein Mann vor Gericht. Nun werden vor dem Landgericht die Plädoyers gehalten.

Der Vorfall, der ein Leben beendete, dauerte nur Sekunden. Am 26. August 2022 stiegen drei junge Menschen in einen Mercedes GL63 AMG ein, den Herbert M. (Name geändert) fuhr. Der 54-Jährige muss gerast sein, kurz nach Beginn der Fahrt kam das 557-PS-Geschoss von der Straße ab, eine 21-jährige Beifahrerin starb. Um einen tragischen Unfall, sagte Staatsanwalt Johannes Zehendner nun, handele es sich indes nicht - sondern um eines der schwersten Verbrechen, die in den vergangenen Jahren mit einem Auto verübt worden seien. Im Prozess gegen Herbert M. vor dem Landgericht Augsburg wurden nun die Plädoyers gehalten. Staatsanwalt Zehender forderte eine Gefängnisstrafe für den Angeklagten.

Der Ankläger sah eine Haftstrafe von fünf Jahren und neun Monaten als angemessen an, unter anderem wegen des Vorwurfs eines illegalen Rennens mit Todesfolge. "Beliebiger und sinnloser" könne ein Menschenleben kaum ausgelöscht werden, sagte der Staatsanwalt. Er warf dem Angeklagten vor, rücksichtslos und in "unglaublichem Egoismus" gehandelt zu haben und gerast zu sein, um seine jungen Mitfahrer zu beeindrucken. Dass andere Menschen dabei gefährdet werden könnten, habe er billigend in Kauf genommen. Der Staatsanwalt sprach von einem "Albtraum" für die Angehörigen des Opfers, hielt dem Angeklagten aber zugute, dass er die Tat gestanden hatte.

