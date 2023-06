Prozess in Augsburg

Tür angezündet, online gedemütigt: Stalker macht Ex-Freundin das Leben zur Hölle

Plus Ein Mann stellt einer in Augsburg lebenden Frau massiv nach. Als er ihre Wohnungstür anzündet, muss er in Haft. Kaum aus dem Gefängnis entlassen, macht er weiter.

Rache, Eifersucht, empfundene Demütigung nach verschmähter Liebe: Das sind die häufigsten Motive, wenn ein Partner dem anderen nach einer zerbrochenen Beziehung das Leben zur Hölle macht. Meist sind Männer die Täter, Frauen die Opfer. „Nachstellung“, auch als „Stalking“ bekannt, ist ein eigener Straftatbestand, der mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafen bis zu drei Jahren, in besonders schwerwiegenden Fällen bis zu fünf Jahren geahndet wird. Der Paragraf greift dann, wenn das Opfer durch die ständigen Belästigungen oder Nachstellungen in seiner Lebensweise beeinträchtigt ist, zum Beispiel, wenn es die Wohnung oder die Arbeitsstelle wechseln muss. Nicht selten wandert der „Stalker“ am Ende ins Gefängnis – wie ein Fall zeigt, den Amtsrichter Daniel Grimm zu entscheiden hatte.

Das Paar – ein Mann, 39, und seine Freundin, 43, - hatten zunächst knapp zwei Jahre in ihrem Heimatland Kroatien gelebt, ehe es im November 2020 nach Deutschland zog, wo der Mann Arbeit gefunden hatte. Bald kam es zur Trennung, die der Mann offenbar nicht verwinden konnte. Er begann, seiner Ex nachzustellen. Der traurige Tiefpunkt: Anfang Mai 2021 zündete der 39-Jährige in München die Wohnungstüre seiner ehemaligen Geliebten an. Aus dem Schlaf geschreckt durch die schrillen Pfeiftöne eines Rauchmelders stürmte die Frau aus der Wohnung, direkt in die Hände des Brandstifters, der sie zurückdrängte, um mit ihr zu reden. Das Amtsgericht München verurteilte den Kroaten, der damals bis zum Prozess in U-Haft saß, im Oktober wegen schwerer Brandstiftung zu einer Bewährungsstrafe von 15 Monaten.

