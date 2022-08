Prozess in Augsburg

06:15 Uhr

Steht ein 57-Jähriger zum zweiten Mal wegen derselben Sache vor Gericht?

Ein 57-Jähriger soll junge Mädchen auf einem Spielplatz in Augsburg bedrängt, beleidigt und sexuell belästigt haben. Doch im Prozess in Augsburg gibt es ein ungewöhnliches Problem.

Von Michael Siegel

Kuriosität in einem Augsburger Strafprozess wegen sexueller Belästigung: Trotz umfangreicher Nachforschungen in der Beweisaufnahme konnte im ersten Teil der Hauptverhandlung nicht mit Sicherheit geklärt werden, ob ein 57-jähriger Mann wegen eines fast gleichen Delikts jetzt schon wieder vor Gericht steht oder ob er wegen widersprüchlicher Zeugenaussagen gerade wegen derselben Sache zum zweiten Mal den Prozess gemacht bekommt – was nicht zulässig wäre. Aufklärung soll nun in einem zweiten Termin die Vernehmung weiterer Zeugen erbringen.

